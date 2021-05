شكرا لقرائتكم خبر عن آن هيشى وسكيت أولريش ينضمان لبطولة فيلم المغامرات Supercell والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم كل من آن هيشي وسكيت أولريش لبطولة فيلم المغامرات والكوارث الطبيعية Supercell، والذي يجرى حاليا تصويره ما بين جورجيا ومونتانا، على أن يكون الفيلم الجديد من إخراج هربرت جيمس وينترسترن (Siberia)، ومن سيناريو وينترستيرن وآنا إليزابيث جيمس (Deadly Illusions) والفيلم بطولة أليك بالدوين .

كما انضم أيضًا إلى فريق التمثيل دانيال ديمر الذي لعب دور البطولة في فيلم The Half of It الفائز بمهرجان تريبيكا السينمائي، والممثلة الشابة جوردان كريستين سيمون التي لعبت دور البطولة في We Are Who We، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

يدور فيلم المغامرة والكوارث الطبيعية Supercell حول القصة المثيرة لـ ويليام " ديمر "، مراهق يعيش على أمل أن يسير على خطى والده، مطارد العاصفة الأسطوري Bill Brody الذي قُتل أثناء إحدى العواصف، وبالتالى تحول إرث والده إلى شركة سياحية يديرها المالك الجشع والمتهور زين روجرز (بالدوين).

وذلك بعد أن هرب ويليام من المنزل، وتعاون مع شريك والده القديم روي (أولريش) ودخل عالم مطاردة العواصف، لكن الأعاصير أصبحت أكبر، بينما كانت والدته (Heche) تبحث بقلق عن ابنها، انضمت إليها زميلته (جوردان كريستين سيمون) على أمل حماية ويليام بينما يقود Zane المجموعة في أعماق أعين أخطر خلية خارقة على الإطلاق، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".