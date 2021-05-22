شكرا لقرائتكم تشييع جثمان سمير غانم بحضور بعض نجوم الفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شيع جثمان الفنان المصري القدير سمير غانم، الجمعة، من أحد المستشفيات الكبرى في منطقة المهندسين، حيث انطلقت جنازته والصلاة عليه في مسجد المشير بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة.

3 صور

وشهد محيط المستشفى تواجد عدد كبير من محبي الفنان الراحل، إلى جانب أسرته والفنان حسن الرداد زوج ابنته إيمي، والذي رافق الجثمان في السيارة التي تحركت إلى المسجد، كما تواجد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

وقد انهارت كل من النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى أثناء أداء صلاة الجنازة على والدهما الفنان الكبير سمير غانم وتشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور وتشييع جثمان الفنان الراحل لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، وكان من بينهم نهال عنبر، محمود حميدة، هالة صدقى، إيهاب فهمى، بسمة، ودارين حداد، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما.

3 صور من تشييع الفنان سمير غانم من تشييع الفنان سمير غانم من تشييع الفنان سمير غانم من تشييع الفنان سمير غانم

وتوفي سمير غانم أمس الخميس عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع قصير مع المرض.

وقال الفنان حسن الرداد زوج ابنة الفنان أن سمير لم يتوف بكورونا فيما قال مصدر طبي أن الراحل عاني من خلل في وظائف الكلى، حيث توفي بعد صراع قصير مع المرض.

2 صور من تشييع الفنان سمير غانم من تشييع الفنان سمير غانم من تشييع الفنان سمير غانم

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنة الفنان سمير غانم، قال إن جنازة سمير غانم ستشيع الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة.

أسطورة الكوميديا سمير غانم ولد عام 1937، وكوّن مع الفنان الضيف أحمد والفنان جورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وحقق نجاحا كبيرا، وله رصيد ضخم من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة.