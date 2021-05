شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي "يشفي غليله" من أبو لى وجدها فى فول الصين العظيم.. بعد 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار أكثر من 17 عاما، ومنذ طرح فيلم فول الصين العظيم عام 2004، في دور العرض السينمائي، وما زال الفيلم يستحوذ على عدد كبير من الكوميك والإفيهات التي تستخدم حتى الآن عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهو ما يجعله من أشهر أفلام الكوميديا في الألفية الجديدة.

وفى تطور جديد، حرص النجم محمد هنيدي على "مشاكسة" النجوم الصينيين الذين شاركوه بطولة الفيلم عام 2004، منهم النجم العالمي kowit wattanakul صاحب شخصية "والد لى" وشخصية "شوشاي" جدها الذين كان لهما دوراً كبيراً في فيلم فول الصين العظيم.



بوست هنيدي

وبدأت الواقعة ببوست نشره هنيدي عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، للقطتين للنجمين الصينيين اللذين شاركاه بطولة فيلم فول الصين العظيم، وهما يشاركان في أحد الأعمال السينمائية، ليضيف تعليقاً ساخرا: " بتفرج من شوية، وإذا فجأة ألاقي أبو لي وجد لي، وشكل ربنا كرمهم أوي، والله ووحشتني الصين"

وسرعان ما جذب البوست الذي نشره هنيدي عبر حسابه الشخصى عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير، ليتساءل البعض عن الفيلم الذي شارك فيه النجمان الصينيان، ليرد هنيدي في التعليقات قائلاً "اسم الفيلم The Man With the Iron Fists 2 - الرجل مع إيدي المكواة الجزء الثاني".



جد لى فى فول الصين العظيم



أبو لى

ولم يكتف هنيدي بتعليقه على البوست، فسرعان ما أضاف تعليقاً آخر، موضحاً بعض تفاصيل الحبكة داخل الفيلم قائلاً: "المشكلة إن أبو لي عمال كله يلطشله في الفيلم، وكان عامل راجل عليا أنا، دي بنته ماتت في أول الفيلم وقعد يندب وماعملش حاجة".