شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى عامل مشترك فى كوميديا عيد الفطر بـ3 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش نجم "مسرح مصر" الفنان حمدى الميرغنى حالة من النشاط السينمائى فى الفترة الحالية، إذ يتواجد فى فيلمين من أفلام موسم عيد الفطر السينمائى، وهما "أحمد نوتردام" و"ديدو"، إضافة إلى مشاركته أيضاً فى فيلم "ماما حامل" المنتظر طرحه فى دور العرض يوم 2 يونيو المقبل، ليصبح الميرغنى عاملاً مشتركاً فى الأفلام الكوميدية هذا الموسم.

فيلم "أحمد نوتردام" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، انتصار، وضيوف الشرف أحمد فتحى، شيماء سيف، محمود البزاوى، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه الفيلم حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.



حمدى الميرغنى مع ابطال احمد نوتردام

"ديدو" تأليف كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح وبطولة كريم فهمى، حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، بيومى فؤاد، هدى المفتى، محمد ثروت، نور قدرى، وضيوف الشرف أحمد فهمى، هشام ماجد، شيكو، عمر شرقى، حمادة هلال، محمود العزازى، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حول الشاب ديدو الذى يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومى فؤاد)، الذى يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا فى العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.



حمدى الميرغنى وكريم فهمى

فيلم "ماما حامل" المقرر طرحه يوم 2 يونيو المقبل، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، هدى مجد، سامى مغاورى، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.