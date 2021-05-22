يسرا تكشف سبب إصابتها بفيروس كورونا ..(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة الكبيرة يسرا، عن المرض الذي تعاني منه في حياتها.

وقالت يسرا، ببرنامج"معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "أصابني فيروس كورونا منذ أربعة أشهر، وكانت شديدة جدًا.

وتابعت: "أخذت جرعات كورتيزون كبيرة وأدى ذلك لزيادة وزني، واتضح ذلك في الحلقات الأولى، خصوصا على وجهي، وشك البعض أنني قمت بعمليات تجميل، وأنا لا أقوم بعمل فيلر ولكن أعمل البوتكس منذ زمن، وفي العموم كورونا تأتي لكل شخص بشكل مختلف".

واستكملت:" وأصبت بها فى حلقتي مع أبلة فاهيتا، انتقل لي الفيروس وقتها، فعندما انتهت الحلقة وتوجهت لركوب سيارتي شعرت بالتعب وقلت لهم إنني أصبت بكورونا".

وأضافت: "سبب تورم خدودي في مسلسل (حرب أهلية) هو حصولي على الكورتيزون بعد اصابتي بكورونا.. الكورتيزون خلى وشي غريب جدا, وكنت بتوجع جدًا، ولما جوزي كان بيشوفني كان يتخض ويخاف مني".

جدير بالذكر أن الفنانة يسرا خاضت دراما رمضان 2021 ببطولة مسلسل"حرب أهلية".

المسلسل بطولة باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.