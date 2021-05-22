وفاة طارق الجيوشي صاحب مطاعم وكافيهات "وردة" إثر إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - توفى منذ قليل رجل الأعمال طارق الجيوشي صاحب سلسلة كافيهات ومطاعم وردة متاثرا باصابته بفيروس كورونا.

وكان "الجيوشي" دخل المستشفى منذ ما يقرب شهر، وتعرض لمضاعفات خطيرة إثر إصابته بفيروس كورونا، وتم وضعه على أجهزة تنفس صناعي منذ أسبوعين.

يذكر أن رجل الأعمال طارق الجيوشي يمتلك عدة فروع لكافيهات ومطاعم وردة بالقاهرة، والتي أسهها من عدة سنوات وحققت نجاحا كبير.

وسبب رحيله المفاجئ حالة من الحزن والصدمة لدى محبيه وأصدقائه من الوسط الفني والرياضي ونجوم المجتمع الذي نعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم دفن "الجيوشي" في مقابر العائلة بطريق الواحات صباح غدًا السبت.