سماح أنور تنهار في البكاء:" كان في ملايكة كبيرة في جنازة سمير غانم".. (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت الفنانة سماح أنور، عن حزنها الشديد لرحيل الفنان الكبير سمير غانم، مؤكدة أنه فنان كبير، وهو الوحيد الذي كان جمهوره من كل الفئات والأعمار.

وقالت سماح، ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم": "سمير غانم كان عايز الناس تضحك، وعمره ما كان يحب الفزلكة، وكان بسيط حتى على المستوى الإنساني، ويسأل من يعرفهم عن أسباب حزنهم ويحاول أن يضحكهم، وكان بارا بكل إنسان يعرفه".

وأشارت إلى أنه كان يرشحها لأدوار في بعض الأعمال الفنية، وعندما أصيبت في حادث كان يسأل عليها كل يوم أكثر من مرة، وعندما علم أنها يجب أن تسافر إلى الخارج لتستكمل العلاج، ساعدها في ذلك، وتحدث مع الأمير فيصل بن فهد، الذي تكفل بعلاجها لمدة 11 سنة.

وتابعت: "ده أبويا، وهو الوحيد اللي حسيت إنه أبويا فعلا، وكان لما يلاقيني مضايقة لا يهدأ إلا لما يضحكني، ويسأل عليا ويقولي إنتي فين؟ إنتي عايزة حاجة؟ طمنيني عليكي، وكان بيبعتلي علبة حلاوة المولد في عيد المولد النبوي".

وأضافت، أنها تتمنى الشفاء العاجل لزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدة أنها بكت عليه كثيرا في الجنازة، وأوضحت:"وكان فيه كمية ملايكة كبيرة في الجنازة، وهو في حياته لم يضايق أحد".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".