"سلمى أبو ضيف جريئة وعائشة وسط البحر وبوسي تغني".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب

ولا ينال العلا من طبعه الغضب (عنترة بن شداد) ".

بوسي

ظهرت الفنانة بوسي، وهي تغني فوق أحد المنازل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"غني على العالي".

عائشة عطية

نشرت الفنانة التونسية عائشة عطية، صورة لها وسط البحر خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية في بورتو السخنة، وعلقت :"أول يوم في البحر وحلاوة البحر والصيد.. نبوسكم".

دنيا بطمة

ظهرت الفنانة دنيا بطمة، داخل جنينة وهي تجلس على "وسط الطبيعة"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شنو مدينتكم المفضلة للاستجمام بالمغرب".

سلمى أبو ضيف

الفنانة سلمى أبو ضيف، ظهرت بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

ظهرت الفنانة نوال الزغبي، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على تويتر، وعلقت:"مرحبًا للجميع ..صباح الخير".

رانيا الملاح

الفنانة الشابة رانيا الملاح، ظهرت بإطلالة صيفية عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

راندا رياض

نشرت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة تجمعها به عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رنا سماحة

كشفت الفنانة رنا سماحة، عن أحدث صورة لعائلتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صورة عائلية جداً".

كندة علوش

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة لها مع الفنان الراحل سمير غانم عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"هتوحشنا".