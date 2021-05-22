شكرا لقرائتكم خبر عن هنري كافيل بطلا لفيلم Highlander لمخرج سلسلة John Wick.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن تعاون النجم العالمي هنري كافيل، مع المخرج تشاد ستاهلسكي، لقيادة فيلم Highlander الذى تقوم بإنتاجه شركة Lionsgate بدون تحديد مواعيد لبداية التصوير او عرض الفيلم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإن النجم العالمي هنري كافيل، صاحب شخصية سوبر مان في فيلم Man of Steel، وبطل سلسلة الدراما The Witcher، انضم للعمل الجديد الذي يحمل عنوان Highlander ومن المقرر أن يسرد مغامرات خيال عام 1986.

المخرج ستاهلسكي، هو مخرج سلسلة John Wick الشهيرة للنجم العالمي كيانو ريفز، الذي يشتهر بمشاهد الحركة والأكشن في عالم السينما، وهو ما سيشكل تعاونا جيدا بنيهما كون الثنائي يمتلك خبرة كبيرة فى أعمال الأكشن والحركة.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم Enola Holmes، الذى قامت ببطولته النجمة الشابة ميلي بوبي براون، بمشاركة كل من النجم العالمي سام كلافلن، والنجم العالمي هنري كافيل، قررت الإعلان عن جزء ثان من الفيلم الذى حقق شعبية ومشاهدات ضخمة العام الماضي، بعد أن تم عرضه عبر منصات إلكترونية تليفزيونية؛ بسبب تفشي جائحة كورونا.

ولم تعلن الشركة المنتجة عن موعد محدد لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي، واكتفت بالإعلان عن بدء تصوير الجزء الثاني بنفس الأبطال الذين قدموا الجزء الأول من الفيلم الذي عُرض في سبتمبر 2020.