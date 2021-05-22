شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ منى الشاذلى: باسل خياط على المستوى الشخصى جميل وطيب جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المؤلف أحمد عادل، خلال لقائه برنامج معكم مع فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة cbc: "إن مشاهد المسلسل وما فيها من ابتزاز وشر هى كلها من الحقيقة، فالابتزاز أصبح موجودا فى كل مكان، فهناك العديد من حالات الطلاق التى توقفت بسبب تصوير الزوج لزوجته ويقوم بتهديدها بتلك الصور".

ومن خلال فيديو طل النجم باسل خياط على أبطال المسلسل فى الحلقة، ووجه لهم كلمة، حيث قال: "اضطريت للسفر بعد إنهاء التصوير مباشرة، وهذا ما منعنى من التواجد معكم ولكنى أحببت مشاركتكم ولو بفيديو صغير لأقول لكم إننى أحبكم جدا وأتمنى كل النجاح والخير للجميع، وكنت سعيد جدا بالعمل معكم وسأفتقدكم كثيرا".

وأكدت النجمة يسرا أن الفنان باسل خياط على المستوى الشخصى جميل جدا وطيب جدا، كما أضاف المخرج سامح عبد العزيز أن باسل أرهقه جدا فى مشاهد العنف والضرب لأن حياءه كان يمنعه من أن يقوم بها، وقالت عنه أروى جودة إنه شخص رقيق جدًا ولو علم بإصابتى بكدمة مثلا بسبب مشهد له يشعر بالضيق، وأكدت يسرا أن مشهد إجراء عملية تجميل لابنتها كان من أصعب المشاهد وكانت يدها ترتعش فيه.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل .