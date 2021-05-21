بدر الشعيبي يطرح كليب أغنية Is It On مع المغنية الكورية أليكسا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: أطلق الفنان السعودي بدر الشعيبي، كليب أغنيته المنتظرة “Is It On” التي شهدت تعاونه الأول مع المطربة الكورية أليكسا.

ونشر بدر كليب الأغنية عبر قناته على “يوتيوب”، وتضمن الكليب صورتين من الكارتون لشخصيتين يشبهان بدر الشعيبي، والمطربة أليكسا، أثناء غنائهما، فهو كان يغني بالعربية، وترد عليه هي باللغة الكورية. وتمتاز الأغنية بطابعها السريع على إيقاع الريغيه تون المميز.

وعلق الشعيبي على تعاونه مع أليكسا في أغنية “Is It On” ، حيث نشر جزء من الأغنية عبر “إنستغرام”، وعلق عليه قائلًا: “فرصة جميلة وتعاون جميل مع الفنانة الكورية أليكسا”، مضيفاً: “كل الحب والتقدير والشكر لسبوتفاي على تعاون رادار الاستثنائي.. حالياً الأغنية على تطبيق سبوتيفاي “.

ومن جانبها علقت المطربة الكورية أليكسا على منشور بدر الشعيبي، الذي أشاد خلاله بتعاونه معها، واكتفت بالقول: “نعم”، كما نشرت جزء من الأغنية عبر صفحتها وعلقت عليها قائلة: “آمل أن تعجبكم أغنية “Is It On” .. يرجى التأكد من إعطاء بعض الحب والدعم لبدر”.

وحرص الفنان السعودي محمد الشعيبي، على تهنئة شقيقه بدر بالأغنية الجديدة، حيث نشر جزء منها على حسابه في “إنستغرام”، وعلق عليها قائلاً: “أيوة الراب.. مبروك التعاون العالمي”.

وانهالت التعليقات على الفيديو الذي نشره بدر الشعيبي، من قبل متابعيه الذين حرصوا على تقديم التهنئة له على طرح أغنيته الجديدة مع أليكسا، مشيدين بها.

يُذكر أن شركة Spotify، أطلقت برنامج RADAR، لتسليط الضوء على المواهب الصاعدة حول العالم، وهو برنامج مصمم خصيصاً لمساعدة الفنانين الناشئين في جميع أنحاء العالم، على التقدّم في مهنتهم الفنية، والوصول إلى الجمهور.