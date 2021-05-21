بالصور – ديانا كرزون تهزا بأفيخاي أدرعي: “بلوك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: كشفت النجمة الأردنية ديانا كرازون أنّها حظرت الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، إثر متابعته لحسابها الرسمي في موقع “تويتر”.

ونشرت كرازون صورتين تُظهران متابعة أدرعي لها وحظرها له، وعلّقت عليهما قائلةً: “ما بشرفني متابعتك لي… عاشت فلسطين حرّة عربية من البحر للنهر”.

ودائماً ما يحاول أدرعي التواصل مع الفنانين العرب من أجل تحقيق الانتشار من خلال شعبيتهم، لكنه غالباً ما يتعرّض للصدّ الحاسم.

وكان النجم الفلسطيني محمد عساف قد ردّ على أدرعي، والناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، اللذين حاولا إلقاء اللوم على الفلسطينيين في ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية.

وغرّد عساف عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” – منشورات المسؤولين الإسرائيليين، قائلاً: “أنا ابن غزة. كبرت على إجرامهم ورأيت كذبهم بعيني، بس زمن الكذب ولًى وراح. العالم بيشوف كذبهم وجرائمهم مباشرة على الشاشات. في مقولة بتقول المنحطون في حاجة إلى الكذب، إنه أحد شروط بقائهم”.