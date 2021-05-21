فن ومشاهير

فرقة BTS تطرح أغنية Butter وتحصد الملايين في ساعات

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: طرحت فرقة BTS الكورية الشهيرة بين جمهور الوطن العربى، أغنيتها التي كان ينتظرها الملايين من جمهورها في العالم، وتحمل اسم “Butter”.

وتعد أغنية “الزبدة” أو Butter  هي الأغنية الإنجليزية الثانية في مسيرة الفرقة، التي نجحت في حصد إعجاب الملايين من كل أنحاء العالم.

وتصنف الأغنية على أنها أغنية “بوب” راقصة ممتلئة بالسحر السلس والجذاب. وتمزج الفرقة في هذا الكليب عبر مقاطعه بين الأبيض والأسود، بينما جاءت أغلب لقطات الفيديو الموسيقية ملونة، راقصة ومفعمة بالبهجة والحماسة. واستطاعت الفرقة أن تحصد ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من طرح الأغنية حيث قاربت على 67 مليون مشاهدة في10 ساعات فقط.

يذكر أن الأغنية التي طرحت اليوم، هي الثانية في مسيرة الفرقة باللغة الإنجليزية، حيث حققت نجاحاً منقطع النظير من خلال أغنية Dynamite والتي تم طرحها عام 2020 واحتلت المركز الأول على قائمة بيلبورد هوت 100، وظلت على قائمة بيلبورد نحو 38 أسبوعاً.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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