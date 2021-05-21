تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد رحيل الفنان سمير غانم متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، تتجه الأنظار اليوم إلى الحالة الصحية لزوجته الفنانة المصرية القديرة دلال عبدالعزيز، فقد أفادت مصادر طبية أن حالة الفنانة تشهد نوعاً من الاستقرار، رغم معاناتها فشلاً رئوياً، وإيجابية المسحة الطبية التي أجرتها مؤخراً، في ظل صراعها مع فيروس كورونا.

وتابع المصدر موضحاً أن عبد العزيز لا تزال في الفترة الراهنة موضوعة على جهاز تنفس صناعي، مشيراً إلى أنه لم يتم إعلامها بعد بوفاة زوجها، خوفاً من تدهور حالتها نتيجة تأثرها بخبر الوفاة.

وكانت الفنانة ليلى أحمد زاهر طلبت من متابعيها أن يدعوا للفنانة القديرة دلال عبد العزيز بالشفاء، ونشرت صورة لها برفقة الفنانة ذيلتها بكلمة “وداعاً سمير غانم” وكتبت معلقة: “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على استاذة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، واشفيها وعافِيها واعف عنها، وتولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ادعولها ربنا يشفيها و يقومها بالسلامة و يصبرها و يصبر دنيا وايمي على وفاة الفنان القدير الأستاذ سمير غانم، ربنا يقومك لأولادك بالسلامة يارب”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، غيب الموت الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاماً، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما وأنه يعاني من مشاكل صحية في الكلى.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، عن موعد ومكان الجنازة، إذ أوضح أنه يستم تشييع الجثمان اليوم الجمعة عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس، على أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة. وقررت أسرة الفنان سمير غانم الاكتفاء بتلقي العزاء بالمقابر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.