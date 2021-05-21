"اغتصبني وتركني حبلى".. ليدي جاجا تروي تفاصيل واقعة "كسرتها نفسيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المغنية الأمريكية ليدي جاجا إنها عانت من "انكسار نفسي" بعدما اغتصبها منتج وجعلها حبلى في سن 19 عاماً.

وكشفت ليدي جاجا (35 عاماً) عن تفاصيل الاعتداء عليها خلال مقابلة لصالح برنامج "ذا مي يو كانت سي" (ذاتي التي لا يمكنك أن تراها)، الوثائقي الذي تذيعه خدمة "أبل تي. في+" ويناقش قضايا الصحة النفسية وآثار الصدمات على المدى البعيد.



وقالت المغنية، التي كشفت عن الاعتداء الجنسي عليها لأول مرة في 2014: "كنت أعمل في المجال وقال لي منتج (اخلعي ملابسك) فقلت لا. غادرت وقال لي إنه سيحرق كل أغنياتي ولم يتوقف.. لم يكف عن مطالبتي بذلك... ولا أتذكر حتى ماذا حدث".

وأضافت: "شعرت في البداية بألم في كل جسدي إلى أن فقدت الإحساس وظللت مريضة بعد ذلك لأسابيع وأسابيع وأسابيع ثم أدركت أنه كان الألم نفسه، الذي شعرت به حين تركني الشخص الذي اغتصبني حبلى".



وأوضحت جاجا بطلة فيلم "إيه ستار إيز بورن" (مولد نجمة) أنها عانت من انكسار نفسي تام وشعرت بأنها تغيرت لبضعة أعوام.

ورفضت جاجا الكشف عن اسم الشخص الذي اغتصبها.

وأساست جاجا في عام 2012 مؤسسة "بورن ذيس واي" لمساعدة من يعانون من مشاكل الصحة النفسية.