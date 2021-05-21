علي الحجار يعلن إصابته وزوجته بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري علي الحجار، الجمعة، عن إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وشارك الحجار صورة مع زوجته عبر حسابه في "فيسبوك" وأرفقها بتعليق: "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة، الحمد لله علي كل شيء.. دعواتكم بالشفاء".



وشارك علي الحجار مؤخراً في أمسية رمضانية يوم 28 أبريل/نيسان الماضي على مسرح الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، قدّم خلالها باقة من أجمل أغنياته.

علي الحجار من مواليد الجيزة عام 1954، نشأ وسط عائلة فنية وتتلمذ موسيقياً على يد والده الفنان الراحل إبراهيم الحجار.



والتحق الحجار بكلية الفنون الجميلة لإصقال موهبته الفنية في الرسم بجانب موهبته الأساسية في الغناء، إذ شارك العديد من المطربين العرب والأجانب في أغنيات وحفلات مشتركة مثل مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو).

وشارك بالتمثيل في أعمال فنية منها مسلسل "ألف ليلة وليلة، الباقي من الزمن ساعة، ياسين وبهية"، ومسرحيات "منين أجيب ناس، الفرسان الثلاثة، حرامي واثنين لصوص".