شقيق سمير غانم: أصابه الفطر الأسود قبل وفاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال حسام غانم شقيق سمير غانم إن الفنان القدير أصيب بالفطر الأسود بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وأضاف غانم في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه أصيب بفيروس كورونا أيضاً، لكنه شفي منه بينما شقيقه لم ينج منه، رغم تعاطي كلاهما أدوية العلاج نفسها.



وتابع أن سمير غانم أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى وهو "من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان".

وأشار إلى أن شقيقه كان في حالة توهان بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، لكنه كان يعرف مَن كانوا يزورونه في غرفته.



ولفت إلى أن سمير غانم كان يعاني من مشكلة في الركبة تمنعه من القيام، الأمر الذي كان يدفعه للصلاة معه وهو جالس.

وفاة سمير غانم





وتوفي الفنان سمير غانم، مساء الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، إثر وعكة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب مشاكل صحية وخلل في وظائف الكلى.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة نصر، إذ قررت الأسرة قصر العزاء على المقابر فقط.

الفنان سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معاً فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"جوليو وروميت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عدداً من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

ما هو الفطر الأسود

يقول أطباء إن الفطر الأسود هو نوع من عدوى نادرة جداً تنجم عن التعرّض لعفن المخاط الموجود عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضروات المتحللة.

ويؤثر هذا المرض على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).