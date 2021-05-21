استجابة لـ"الخليج 365".. "تويتر" يغلق عشرات الحسابات الوهمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظرت شبكة "تويتر" مجموعة كبيرة من الحسابات الوهمية لفنانين مصريين ومشاهير، وذلك استجابة لما نشرته ”الخليج 365”.

شبكة متصلة من الحسابات الوهمية

وكانت ”الخليج 365” رصدت شبكة من الحسابات الوهمية الجديدة متصلة فيما بينها تروّج لأعضائها عن طريق إعادة التغريد والنشر ومتابعة بعضها البعض، مع متابعة عدد من الحسابات الرسمية الموثقة لفنانين حقيقيين من أجل إضفاء صورة خادعة على مستخدمي "تويتر".

وفور نشر التقرير، تواصل فريق من شركة "تويتر" مع ”الخليج 365”، وطلب تفاصيل أكثر حول ما تمَّ رصده، وهو ما قدّمته ”الخليج 365”، وعلى إثره تمَّ إغلاق هذه الحسابات الوهمية.

حساب موثّق لأميرة سعودية

وإلى جانب الحسابات الوهمية للفنانين المصريين التي أغلقها "تويتر"، طلبت المنصة بشكل خاص جميع البيانات التي وثّقتها ”الخليج 365” حول وجود حساب "موثّق" يدّعي أنه حساب الأميرة علياء بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ويدّعي أيضاً تقديم مساعدات مالية إلى المحتاجين، في محاولة لجمع عدد أكبر من المتابعين على المنصة.

وبتدقيق ”الخليج 365” وراء الحساب تبيّن أنه يعود إلى اللاعب الأمريكي حارس مرمى فريق "كوزموس" السابق، سانتياغو كاستانو، والذي تمَّ إنهاء تعاقده منتصف العام الماضي، ولم ينضم إلى فريق جديد من بعدها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها سرقة أو اختراق أو بيع حسابات موثقة على "تويتر"، وظهورها بأسماء شخصيات جديدة على غير حقيقتها، إلا أنها لا تستطيع تغيير اسم المستخدم وإلا ستفقد علامة توثيق الحساب.

أشهر الضحايا

ومن بين الفنانين الذين تمَّ انتحال شخصياتهم على "تويتر"، الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ومواطنيها، يحيى الفخراني، ماجدة زكي، حسن الرداد، محمد سعد، هبة مجدي، جميلة عوض، مايان السيد، نور يحيي الفخراني، حورية فرغلي، منة عرفة، هايدي سرور زوجة كريم عبدالعزيز، عبلة كامل، دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم، نجلاء فتحي والفنان القدير عادل إمام.

دلال عبدالعزيز لم تنج من الشبكة الوهمية

الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، وعلى الرغم من وجودها في المستشفى لتلقي العلاج من فيروس كورونا، تمَّ إنشاء حساب وهمي باسمها على "تويتر"، وهو الذي نشر تغريدات تعزية في وفاة زوجها الفنان سمير غانم، الذي توفي، الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً.