شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز: يسرا دائما متجددة.. والعمل مع السيدات مرهق عن الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مايان السيد، أثناء استضافتها مع أبطال مسلسل حرب أهلية ببرنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة cbc: "كنت قلقانة بشأن مشهد موتى فى حرب أهلية، وعندما أبلغنى المخرج سامح عبد العزيز بالتفاصيل ذهبت البيت وبدأت أبحث عن حالات الوفاة عن طريق الخنق، وبدأت أتدرب على ذلك مع أختى فى البيت، وبعد انتهاء المشهد بكيت بسبب سقوطى على الأرض الذى أدى لجرحى، واحتضننى المخرج سامح عبد العزيز لتهدئتى".

وأكد المخرج سامح عبد العزيز، خلال اللقاء، أن الذى قام بدور قاتل نور "مايان السيد" هو خالد أبو الدهب المصور العالمى، وتابع: "العمل مع السيدات مرهق أكثر من الرجال، لأنهم يكونوا مفكرين أكثر، وعندما بدأت العمل مع يسرا كانت قد عملت مع العديد من المخرجين العظماء ولكن لأنها دائما لديها التحديث، وهذا ما جعل الموضوع أسهل".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.