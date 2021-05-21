شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة لـ منى الشاذلى: قمت بإعادة مشهد موت والدى فى "حرب أهلية" أكثر من مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أروى جودة، أثناء استضافتها ببرنامج معكم مع أبطال مسلسل حرب أهلية، مع الإعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناة cbc: "فى مشهد موت والدى فى المسلسل أكد المخرج سامح عبد العزيز ألا أعيد الكلام الذى قالته جميلة عوض فى مشهد موت والدها، وقمت بإعادة هذا المشهد أكثر من مرة، وعندما وجدنى المخرج سامح عبد العزيز بعيدة نوعا ما عن إحساس المشهد نادانى وقام بتشغيل قطعة موسيقة، وأكد أن أسمعها جيدا وأضعها فى رأسى أثناء تقديم المشهد وقد كان".

وأكد المؤلف أحمد عادل، خلال اللقاء: "العمل مع يسرا أمر عظيم فقد نجحنا سويا العام الماضى وهذا العام النجاح كان أكبر، فـ يسرا تشعرك أنك تقدم لها (جميلة) وتقف فى ظهرك أمام أى مشكلة وتدفعك لتخرج فى أحسن شكل، وأرى أن الشرير لا يكون ولا ينتهى، وكانت نهاية يوسف مأساوية فى أخته، ولكنه استمر فى شره بدليل فى النهاية استمر فيما يفعله مع شيرين رضا .

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل .