شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال سمير غانم فى وصيته لـ حسن الرداد ورامي رضوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الحزن خلفها خبر رحيل الفنان سمير غانم بين كل الأوساط ممن تعلقوا بفنه وأدواره، الذى طالما أبدع فيها وظلت عالقة فى أذهان الملايين ممن أسعدهم ورسم على وجوههم على ابتسامة ارتبطت به طوال سنوات، إلا أن ما لا يعلمه كثيرون بخصوص الفنان الراحل سمير غانم هو علاقته بزوجى ابنتيه إيمي ودنيا.

وهو الأمر الذى تطرق له سمير غانم في برنامج "السيرة"، مع الإعلامية وفاء الكيلانى حين سألته عما إذا كان وصى حسن الرداد ورامي رضوان على ابنتيه، وما هى الوصية الذى قالها لهما.



سمير غانم

ليجيبها بأنه حين تزوج دلال عبد العزيز لم يوصيها أحد عليه، أو العكس، لكنه قال لـ حسن الرداد فى ليلة زفافه على إيمى سمير غانم، وسط الزحام، فى أذنيه "أنا مش هوصيك عليها يا حسن"، ليرد عليه بقوله "دى فى عنيا".

أما بخصوص وصية سمير غانم لـ رامي رضوان، فقال ضاحكاً "ما لحقتش أوصيه عليها، من الفرح الجميل اللى كانوا عاملينه واللى كان فيه شو معمول جامد جداً من خلال أغنية بيغنوها سوا، فما لحقتش أوصيه ساعتها".

وتوفى، أمس الخميس، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.