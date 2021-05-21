شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز تشارك فى أمسية "إلا فلسطين" بصالون مصر المبدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة القديرة سميرة عبد العزيز فى أمسية ثقافية فنية بعنوان "إلا فلسطين" فى تمام السابعة مساء الأربعاء 26 مايو فى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ضمن صالون مصر المبدعة.

الأمسية من تقديم الشاعر محمد بهجت وبمشاركة المطرب ماهر محمود والفنان محمد فوزى والشباب سلمى هشام وآلاء الشربينى ومايا نصيف وعلاء رضوان.

الصالون يقدم بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، في على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ومن جانبه أكد الشاعر محمد أحمد بهجت أن الصالون يناشد كل الضيوف الكرام الراغبين في الحضور بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة وصحة الجميع.

يذكر أن الفنانة سميرة عبد العزيز كان آخر وقوف لها علي خشبة المسرح من خلال مسرحية "خيبتنا" مع الفنان الكبير محمد صبحى، الذى كرمها ضمن احتفالية 50 سنة فن مع النجوم الذين شاركوه مسيرته الفنية خلال مشواره المسرحى والسينمائى والتليفزيونى.