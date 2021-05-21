"زفيت عريس النهاردة".. كلمات مؤثرة وصور لشقيق سمير غانم في المقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود عبد الناصر

التقطت عدسة الخليج 365 عدة صور لحظة انهيار حسام شقيق الفنان الكبير الراحل سمير غانم، خلال مراحل توديعه إلى مثواه الأخير.

وظهر شقيق الراحل سمير غانم، في الصور وهو يلوح بيده في وداع شقيقه، وتواجد من خلفه الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.

وبمزيج من مشاعر الوفاء للفنان الراحل، والأمل بالدعاء أن يكون الحب الذي زرعه في قلوب محبيه شفيعا له عند الرحمن، ودع "حسام" شقيق الفنان الراحل سمير غانم، عقب إتمام إجراءات الدفن، وقال: "شكر الله سعيكم".

واستكمل:"أنا زفيت أخويا عريس النهاردة، وراح للرحمن الرحيم، وحب الناس ده قاعد له وقاعد لولاده الله يرحمه".

ومع ما أثاره شقيق الفنان الراحل من مشاعر حزن في الحضور، بالكلمات المؤثرة، كانت شقيقته في حالة انهيار، وظلت فترة طويلة داخل المدفن لقراءة القرآن

وتلقى "رامي والرداد" عزاء حماهما الفنان سمير غانم بمقابرالأسرة بمدينة نصر.

وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء في الفنان سمير غانم، أبرزهم: محمد حماقي، عمرو الليثي، هاني رمزي، بيومي فؤاد، أمير شاهين، كريم فهمي، وغيرهم.

سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات. سمير غانم الذي ولد عام ١٩٣٧، في قرية "أبو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الأطاولة" في محافظة أسيوط.

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".