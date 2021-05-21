هكذا احتفلت نوال الزغبي بعيد ميلاد شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها ومتابعيها احتفالها بعيد ميلاد شقيقها مارسيل الزغبي.

ونشرت الزغبي، صورة لها مع شقيقها، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "كل عام وأنت بألف خير وصحة يا أحلى وأطيب أخ بالدنيا، وأصدق وأحن وأوفى صديق، وعن شغلك! شغف وحب وصدق … بموت فيك".

ويُعد مارسيل الزغبي، شقيق الفنانة نوال الزغبي، ومدير أعمالها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، هي أغنية "عقلي وقف" التي تعاونت فيها مع المخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم.