صلاح عبد الله ينعى سمير غانم على طريقته

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان القدير صلاح عبد الله على توجيه رسالة إلى الجمهور على لسان الفنان الراحل سمير غانم.

ونشر عبدالله، صورة تجمعه مع سمير غانم بأحد الأفلام، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "ببلغ حضرتك إن الملايين اللي إنت ضحكتهم.. الحزن النهاردة بيعصر قلبهم.. بلغهم إن سمير غانم بيقولهم.. ما بحبش الحزن لكن بحبهم.. وقولهم يدعولي".

وذكر صلاح عبد الله على الصورة جملة، قال فيها: "من فيلم (الرجل الذي عطس).. أول فيلم أشارك فيه".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله.