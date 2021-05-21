"أعظم ما أنجبت مصر في الكوميديا"..رزان مغربي تنعى سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الفنانة رزان مغربي، الفنان القدير سمير غانم، الذي وافته المنية أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا.

ونشرت رزان، صورة لها معه عبر حسابها على إنستجرام: "أعظم ما أنجبت مصر في الكوميديا.. قيمة وقامة فنية لن تعوض وحبيب الكل، ربنا يرحمك يا عظيم ويصبر كل أهلك وحبايبك على فراقك".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".