باسم سمرة عن سمير غانم: "ستظل من أهم رموز الفن الكوميدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم الفنان باسم سمرة، العزاء لأسرة الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ84 عامًا.

وكتب سمرة، عبر حسابه على إنستجرام: "أتقدم بخالص العزاء لأسرة أستاذ الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم.. ربنا يرحمك و يسكنك فسيح جناته.. ستظل واحد من أهم رموز الفن الكوميدي لأي شخص مصري أو عربي.. وداعا يا سمورة".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".