"طال عمره مدلعني"..محمد رمضان يمازح شقيقه بصورة على طائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - مازح الفنان محمد رمضان، شقيقه الأكبر محمود رمضان، عقب التقاط الأخير صورة له داخل الطائرة.

ونشر رمضان، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "طال عمره أخويا الكبير محمود رمضان، مدلعني وبيصورني بنفسه".

واحتفل رمضان، مؤخرا بتخطي أغنيته الجديدة "فيرساتشي بيبي" 7 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وكان محمد رمضان قد أعلن عن تبرعه بكامل إيرادات كليبه الجديد لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تضامنا مع ضحايا العدوان الإسرائيلي في حي الشيخ جراح.

أغنية "فيرساتشي بيبي" من كلمات وألحان مغني الراب فرغلي بلاكس، وتوزيع الديزل "عضو فريق المدفعجية"، وشاركت بالكليب الممثلة الهندية أورفاشي روتيلا، وتم تصوير الكليب في دبي تحت إشراف مخرج هندي.

يذكر أن محمد رمضان شارك في دراما رمضان المنصرم بمسلسل "موسى" وشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، ومن إخراج محمد سلامة.