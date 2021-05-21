أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد دفن والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على نشر دعاء على روح والدها عقب دفنه بمقابر العائلة بمدينة نصر عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت إيمي، بوستر الدعاء، عبر حسابها على إنستجرام، وجاء فيه:"سمير غانم..اللهم تقبله وأرحمه وأدخله في الفردوس الاعلى من الجنة.. يا رب إنها أول ليلة له في قبره .. اللهم أنس وحشته، وأرحم وحدته وثبته عند السؤال، وأجعل قبره روضة من رياض الجنة..اللهم قر عينه بقربك، وأسعده بجوارك، ومتع بصره في الجنة بالنظر الى وجهك الكريم ".

وأضافت: "اللهم أرحمه وأغفر له وعافه وأعفو عنه، اللهم نور مرقده وعطر مشهده، وطيب مضجعه، اللهم أنس وحشته ، وأرحم غربته وقه عذاب القبر وعذاب النار، اللهم أرحمه وأغفر له".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، أمس الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".