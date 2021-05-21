الفيفا يوافق على دراسة مقترح سعودي بإقامة كأس العالم كل عامين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 43 دقيقة

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أيام، اقتراحا لإقامة كأس العالم مرة كل سنتين بدلا من أربع كما هو معمول منذ انطلاق المسابقة عام 1930، بحسب ما جاء في جدول أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا) الحادي والسبعين.

وضمن جدول أعمال الجمعية العمومية (كونغرس) لـ211 اتحادا وطنيا، المقرر في زيوريخ الجمعة، ورد في المادة العاشرة، البند 1 “اقتراح الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء دراسة جدوى حول تأثير إقامة كأس العالم (للرجال) وكأس العالم للسيدات مرة كل سنتين”.

وبناء علىيه فقد افق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دراسة فكرة تقدمت بها السعودية، لإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وخلال تصويت الأعضاء في كونغرس الفيفا، صبت أغلبية الأصوات (166 مقابل 22) موافقة على اقتراح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وعلى ضوء هذه الدراسة الرسمية، سيتخذ الفيفا قرارا بشأن زيادة عدد بطولات كأس العالم، وإقامتها كل عامين.

وستشمل الدراسة إمكانية إقامة البطولة كل عامين، من الناحية المادية، ومن ناحية تأثيرها على البطولات الأخرى، وتأثيرها على اللاعبين وبطولات الأندية.

وتطالب أصوات مختلفة في الفترة الأخيرة، وأبرزها المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر، بإقامة كأس العالم كل عامين، على حساب البطولات الأخرى “الأقل أهمية”.

ومن المحتمل أن يلغي الفيفا بطولة كأس العالم للأندية، ويجبر الاتحادت القارية مثل أفريقيا وأميركا الجنوبية، على إقامة بطولتهما كل 4 أعوام، وليس كل عامين، في حال وافقوا على قرار المونديال.