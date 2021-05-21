شكرا لقرائتكم خبر عن جون كراسينسكى يحضر عرض الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل والمخرج جون كراسينسكى على حضور العرض الخاص للجزء الثاني من فيلمه A Quiet Place، في جنوب ميامي بفلوريدا، حيث ظهر جون كراسينسكى مرتديا الكمامة والتقط عددا من الصور مع الجمهور، فيما حضر مناقشة الفيلم بعد العرض.

يصدر الجزء الثاني من فيلم الرعب في السينمات بجميع أنحاء أمريكا يوم الجمعة 28 مايو، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، فيلم "A Quiet Place Part II" تمت إعادة جدولته عدة مرات حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك لأعلى من التوقيت الذي كان مقرر له.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 إبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة اخيرا الي مايو المقبل

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الجزء الثاني تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.