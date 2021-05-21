شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفى وجها لوجه أمام المخرج أنتونى بيرن فى كواليس Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل دراما العصابات الشهير Peaky Blinders، عن صورة جديدة للنجم العالمي كيليان مورفى، صاحب شخصية تومى شيلبى، والمخرج أنتونى بيرن، في كواليس تصوير الموسم السادس والأخير المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

وظهر مورفي، في الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية للمسلسل عبر تويتر، وهو يقف امام المخرج أنتونى بيرن، الذى ظهر وهو يشرح له احدى المشاهد المقرر ظهور آل شيلبي بها في الموسم الجديد.

ويبدو من الصورة التى نشرها الحساب الرسمي للمسلسل، أن عملية التصوير عادت من جديد، بعد ان كانت قد كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، في تقرير لها منذ أسابيع قليلة، عن توقف تصوير مسلسل Peaky Blinders؛ بسبب نتائج فيروس كورونا بدون الإعلان عن وجود إصابات بين طاقم التصوير، مما آثار الشكوك بين الكثيرين؛ بسبب عدم إعلان الحقائق كاملة، مما أجبر بعض أفراد الطاقم على المكوث في منازلهم لحين الإعلان عن عودة التصوير.

وكان قد تسبب وقف تصوير الموسم الجديد من المسلسل، في نزيف من الأموال، حيث بلغت تكلفة التأخير في التصوير ما بين 650 ألف إسترليني ومليون جنيه إسترليني، تتحملها قناة BBC ONE المنتجة للسلسلة.