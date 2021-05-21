شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تحويل مسلسل أمير كرارة "عمر الناجى" إلى فيلم.. بيتر ميمى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المخرج بيتر ميمى ما أشيع خلال الفترة الماضية حول تحويل مسلسل "عمر الناجى – حصان طروادة" إلى فيلم سينمائى، مشيراً لـ"الخليج 365" إلى أن العمل مازال مسلسلاً كما هو ومقرر تقديمه فى 8 حلقات للعرض على منصة watch it الرقمية، لافتاً أنه سيعود لاستكمال تصوير المشاهد بعد انتهاء أبطاله من إجازاتهم.



بيتر ميمى وامير كرارة

وصور بيتر ميمى عددا من مشاهد العمل قبل انشغاله بمسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وذلك بعد الاستقرار على الفنانين المشاركين فى البطولة إلى حانب أمير كرارة وهم الفنانة اللبنانية نور، وكريم محمود عبد العزيز، وسامى مغاورى، ودارين حداد وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وقدم بيتر ميمى مسلسل "الاختيار 2" فى رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



بيتر ميمى وامير كرارة

وتعاون بيتر ميمى وأمير كرارة في العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، وهى مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة أعوام 2017، و2018، و2019، ومسلسل "الاختيار" الجزء الأول العام الماضى، وفى السينما قدما فيلمى "حرب كرموز" و"كازابلانكا".