شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس مشاركة تامر حسنى متطوعًا فى الهلال الأحمر المصرى لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة لدعم الشعب الفلسطينى فى أزمته الحالية من اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى تطوع، أمس الخميس، النجم تامر حسنى داعمًا لشعب فلسطين مع الشباب المصرى المتطوع من خلال الهلال الأحمر المصرى.

جدير بالذكر أن الفنان تامر حسنى ذهب عام 2009 للشعب الفلسطينى بشاحنات أطعمة وأدوية تقدر بـ9 ملايين جنيه من خلال معبر رفح وشارك الهلال الأحمر بنقل كل هذه الشحنات وأشرف عليها ثم اتجه إلى مستشفى رفح وزار الأطفال والمصابين الفلسطينيين وأهدى صغارهم الألعاب و الهدايا بجانب تبرعاته للأسر.

كان النجم تامر حسنى، قد طرح بوستر فيلمه الجديد "مش أنا"، عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورة البوستر على "فيس بوك"، وظهر تامر على البوستر وهو يرتدى نظارة نظر مرتديًا "بيجامة" ويطير في الهواء ويشد نفسه.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.