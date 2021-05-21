شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى عن وفاة سمير غانم: أنت يا سمورة جزء من كل يوم فى عمرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم خالد النبوى، على وداع الفنان الكبير الراحل سمير غانم، الذى رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ونشر النبوى صورة للنجم الراحل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام وكتب "لا إله إلا الله، ده أنت يا سمورة جزء من كل يوم فى عمرنا وضحكة من قلبنا، وهتفضل، الله يرحمك برحمته الواسعة ".

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.