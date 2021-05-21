شكرا لقرائتكم خبر عن درو باريمور ترسل فيديو أثناء تغيير ملابسها لمراهق بالخطأ.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت النجمة دور باريمور من خلال برنامجها The Drew Barrymore Show، عن قصة غريبة حدثت معها، حيث قالت إن صديقتها المقربة هى النجمة كاميرون دياز، وأنها دوما تأخذ آراءها فى الكثير من الأمور.

وأضافت أنها قامت بتصوير نفسها فيديو أثناء ارتدائها لملابسها وأرسلت الفيديو إلى دياز، لكنها اكتشفت أنها أرسلته إلى شاب عمره 16 عاما، يدعى ماثيو، ورد ووعدها بأنه لن يفضح أمرها ويرسله إلى أى مكان، وهو ما حدث بالفعل، مشيرة إلى أن الفيديو عادى وغير مثير.

وتقدر ثروة النجمة كاميرون دياز بـ 140 مليون دولار وذلك رغم غيابها عن عالم الفن بسبب طفلتها راديكس، حيث أكدت كثيرا أنها لا تريد العودة إلى التمثيل بعد تقاعدها منذ خمس سنوات، وأنها لا تخطط للعودة إلى الشاشة لأنها "لا تستطيع تخيل" ترك طفلتها في أيام التصوير لمدة 14 ساعة.

كانت كاميرون دياز قد أعلنت اعتزالها في مارس 2018 ، إلا أنها لم تتوقف عن إقامة المشروعات الضخمة، وأكدت كاميرون دياز البالغة من العمر ( 47 عام ) أنها دخلت أهم مرحلة في حياها وهي "مرحلة الأمومة"، وأشارت إلى أنه خلال فترة الحجر المنزلي كانت دياز تضع كل تركيزها لحماية أسرتها وبيتها، وقالت: "إن الحياة في حالة تأمين تام بسبب تفشي الفيروس واستكملت قائلة: "أحاول المشاركة بطريقة مدروسة فى المحادثة الأكبر والأكثر أهمية التى يشارك فيها مجتمعنا حاليا".