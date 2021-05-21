الفيشاوي يعلن تأجيل طرح"الحرية" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عن تأجيل أغنيته الجديدة"الحرية"، مراعاة للظروف الحالية، وحدادا على وفاة الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ 84 عاماً.

وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على إنستجرام: "سيتم تأجيل تراك (حرية) نظرًا للظروف الحالية، وأيضًا حداد على وفاة الفنان العظيم سمير غانم".

ويواصل الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم"ريتسا" بطولة محمود حميدة وعائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين.

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد "30 مارس" بدور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.