إلهام شاهين تكشف السبب الحقيقي لغياب دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن أسرة الفنان الراحل سمير غانم أخفت خبر وفاته عن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز التي تتواجد حاليًا بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وعلى هامش مشاركتها في توديع الفنان الراحل سمير غانم، قالت "إلهام"، في تصريحات صحفية إن الحالة الصحية لصديقتها دلال عبدالعزيز ليست على ما يرام: "دلال تعبانة".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة على سمير غانم، ومن أبرز الحضور أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، يسرا، سمير صبري، أشرف زكي، شيماء سيف، محمد كارتر، علي ربيع، أوس أوس، إيناس الدغيدي، هشام جمال، عمرو الليثي، لبلة، بوسي شلبي، عمرو محمود ياسين، محمد حماقي، حمادة هلال، هالة صدقي، صابرين

سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات. سمير غانم الذي ولد عام ١٩٣٧، في قرية "ابو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الأطاولة" في محافظة أسيوط.

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".