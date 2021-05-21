انهيار إيمي وغياب دلال ومحمود حميدة دون كمامة.. أبرز لقطات جنازة سمير غانم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- محمود عبدالناصر وعبدالفتاح العجمي:

انتهت صلاة الجنازة ومراسم دفن الفنان الكبير الراحل سمير غانم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة على سمير غانم، وتصدرت الجنازة عدد من اللقطات نستعرضها في السطور التالية:

انهيار إيمي

دخلت الفنانة إيمي سمير غانم في حالة انهيار أثناء تأديتها صلاة الجنازة على والدها الراحل.

انهيار صابرين

الفنانة صابرين لم تتمالك دموعها أيضًا في جنازة الفنان سمير غانم، وحرصت على التواجد بجوار ابنتيه الفنانة إيمي والفنانة دنيا، لمواساتهما.

بُكاء هالة صدقي

ولم تتمالك الفنانة هالة صدقي، دموعها أثناء الدعاء للفنان الراحل بالرحمة، ودخلت في موجة من البكاء.

غياب دلال عبدالعزيز

شهدت جنازة سمير غانم غياب زوجته ورفيقة مشواره الفنانة دلال عبدالعزيز التي تتواجد حاليا بالمستشفى، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

محمود حميدة دون كمامة

في ظل حرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ظهر الفنان محمود حميدة في جنازة سمير غانم دون كمامة، في مشهد استغربه الكثيرون.

ظهور زوجة أوس أوس

في أول ظهور رسمي عقب فقدانها طفلها، حرصت زوجة الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، على المشاركة في جنازة سمير غانم.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة على سمير غانم، ومن أبرز الحضور أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، يسرا، سمير صبري، أشرف زكي، شيماء سيف، محمد كارتر، علي ربيع، أوس أوس، إيناس الدغيدي، هشام جمال، عمرو الليثي، لبلبة، بوسي شلبي، عمرو محمود ياسين، محمد حماقي، حمادة هلال، هالة صدقي، وصابرين.

الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا، أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات. سمير غانم الذي ولد عام 1937، في قرية "أبو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الأطاولة" في محافظة أسيوط.

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزه إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".