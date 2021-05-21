آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز تحسناً طفيفاً هو الأهم منذ دخولها العناية المركزة قبل 10 أيام، وفق مصدر طبي.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن المصدر أنه لا يمكن تحديد موعد لخروج الفنانة دلال عبدالعزيز من المستشفى بعد.



وأكد أن الأطباء يتابعون حالتها الصحية متابعة دقيقة ولحظة بلحظة في انتظار أي تطور ملحوظ للبت في أمر خروجها من المستشفى.

وأشار إلى أن الأطباء لم يخبروا دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن لأنها لا تزال في حالة حرجة.



وتعاني دلال عبدالعزيز من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، إذ جرى حجزها داخل المستشفى قبل نحو 10 أيام.

وتوفي سمير غانم، مساء الخميس، عن عمر يناهز 84 عاماً، إثر وعكة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب مشاكل صحية وخلل في وظائف الكلى.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودفن الجثمان بمقابر العائلة في مدينة نصر، وقررت الأسرة قصر العزاء على المقابر فقط.