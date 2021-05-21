السيسي ينعى سمير غانم: عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، الفنان القدير سمير غانم الذي توفي، مساء الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً.

وقال السيسي في تدوينة عبر "تويتر": "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركاً خلفه ميراثاً عظيماً من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع".



وأضاف: "رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وتوفي الفنان سمير غانم، مساء الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، إثر وعكة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب مشاكل صحية وخلل في وظائف الكلى.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة نصر، إذ قررت الأسرة قصر العزاء على المقابر فقط.

الفنان سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معاً فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"جوليو وروميت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عدداً من الأفلام والمسرحيات الناجحة.