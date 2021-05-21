شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا: زارنا الضيف الثقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب على الحجار عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة الحمد لله على كل شيء، دعواتكم بالشفاء".



بوست على الحجار

وكان قد احتفل على الحجار،مؤخرًا بعيد ميلاده الذى وافق 4 إبريل، وسط أجواء عائلية، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصور من الاحتفال الذى توسط فيه أولاده في منزله، وكتب قائلاً: "أنا وأولادي في عيد ميلاد عائلي".

وقدم مؤخرًا النجم على الحجار، خلال حفل تكريم كل من الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، عددا كبيرا من أغانيهما منها: "قلبي ياقلبي يابو الأحلام" و"دعوتي في الفجر يامة" و"خف في المشي" و"أنا كنت عيدك" و"بنت وولد" و"عم بطاطا".

على الحجار واحد من المطربين الذين صنعوا مجدا خاصا من خلال الأغانى الدرامية، في أعمال صنعت تاريخ الدراما المصرية، فقد تعاون الحجار مع عدد من الموسيقيين والشعراء الكبار فقدموا روائع غنائية انتقلت من جيل إلى جيل.