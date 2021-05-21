شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يعلن تأجيل أغنيته "الحرية" حدادا على سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد الفيشاوى عن تأجيل أغنيته الجديدة "الحرية"، مراعاة للظروف الحالية التى يمر بها الوطن العربى بسبب أحداث الاعتداءات فى فلسطين، وحدادا على وفاة الفنان سمير غانم، الذى وافته المنية أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.



احمد الفيشاوى على انستجرام

وكتب "الفيشاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" :" سيتم تأجيل تراك "حرية" نظرا للظروف الحالية ووفاة الفنان سمير غانم.

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم ولد يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.