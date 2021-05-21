أشرف زكي: الكل حزين على وفاة سمير غانم.. وحالة دلال عبدالعزيز أفضل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان الراحل سمير غانم، بأنه أحد رموز الكوميديا في العالم العربي، والعالم كله.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش جنازة الفنان الراحل: "سمير صاحب مدرسة خاصة في الكوميديا والضحك، مين فينا مضحكش في المتزوجون، وطوال المسيرة الكبيرة من خلال الثلاثي وبعد الثلاثي، الكل زعلان وتلقيت رسائل من كل أنحاء الوطن العربي تبكي حزنا عليه".

وتابع متحدثا عن سبب الوفاة "الأزمة بدأت بكورونا بس فيه أثار الكلى ودي معلوماتي"، وعن صحة الفنانة دلال عبدالعزيز والتي أصيبت هي أيضًا بكورونا، قال "دلال الحمد لله الأمور أفضل، ولا أعلم إذا كانت تعلم بوفاة سمير غانم ولا لأ. عزاؤنا لهم جميعا المصاب كبير، وربنا يصبرهم هذا الرجل صاحب بهجة وسعادة، الكل حزين".

وشُيعت جنازة الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، من مسجد المشير في التجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم ونجمات الفن.