خاص| نهال عنبر تكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تطورات حالة النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي تعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونفت عنبر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وضع "دلال" على جهاز التنفس الصناعي، مؤكدة أن حالتها مستقرة حاليا.

أوضحت أن النجمة الكبيرة مازالت بالعناية المركزة في أحد المستشفيات وهو ما سبب غيابها عن وداع زوجها الفنان الكبير سمير غانم والذي وارى جثمانه الثرى ظهر اليوم الجمعة، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

ورحل عن عالمنا، أمس الخميس 20 مايو 2021، الفنان والكوميديان الكبير سمير غانم عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله، وتم تشييع جثمانه من مسجد المشير عقب صلاة الجمعة.