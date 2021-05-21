بالصور| وفاء عامر تقرأ القرآن في جنازة سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة وفاء عامر على التواجد في جنازة الفنان سمير غانم، والتي انتهت مراسمها قبل قليل، بعدما تم دفنه في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

والتقطت عدسة "الخليج 365" صورًا لوفاء، وهي تقرأ القرآن الكريم، على روح الفنان الراحل.

جدير بالذكر أنه تم أداء صلاة الجنازة على سمير غانم في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وشهدت الجنازة حضور كبير لنجوم الفن، بينهم: أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، يسرا، سمير صبري، أشرف زكي، شيماء سيف، محمد كارتر، علي ربيع، أوس أوس، إيناس الدغيدي، هشام جمال، عمرو الليثي.

الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات. سمير غانم الذي ولد عام ١٩٣٧، في قرية "ابو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الأطاولة" في محافظة أسيوط.

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".