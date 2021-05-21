صور.. رامي رضوان وحسن الرداد يتلقيان عزاء سمير غانم بالمقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- محمود عبدالناصر

تلقى الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد عزاء حماهما الفنان سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء في الفنان سمير غانم، أبرزهم: محمد حماقي، عمرو الليثي، هاني رمزي، بيومي فؤاد، أمير شاهين، كريم فهمي، وغيرهم.

سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا.

سمير غانم الذي ولد عام ١٩٣٧، في قرية "أبو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الأطاولة" في محافظة أسيوط.

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".