"زليخة تفتح عينيها" على شاشة "تلفزيون الشارقة"

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الشارقة: استحوذت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على العرض الأول والحصري للمسلسل الروسي المدبلج باللغة العربية "زليخة تفتح عينيها" والمأخوذ عن رواية للكاتبة غوزال ياخينا، وذلك في أطار سعيها الدائم لعرض محتوى هادف بقيمة فنية وإبداعية عالية، وبإنتاج ضخم، ومن المقرر إطلاق المسلسل الذي استحوذت عليه الهيئة بالتعاون مع شركة أوريكس لايف، يوم الجمعة 21 مايو الجاري عند الساعة 11 مساءً.

وتصنف رواية "زليخة تفتح عينيها" ضمن قائمة "الرواية الأكثر شعبية" بين روايات الأدباء الروس، حيث أثارت جدلًا واسعًا في روسيا والعالم كله، وحصلت على أكبر الجوائز الأدبية الروسية، وتتناول الرواية واحدة من أقسى المراحل في التاريخ السوفيتي وهي التهجير القسري في عهد ستالين، حيث تعوّد الرواية أحداثها إلى العام1930 أثناء نقل مئات الآلاف من مدنهم إلى مناطق نائية في سيبيريا.

وتقوم بدور زليخة الممثلة الروسية المعروفة تشولبان خاماتوفا الحاصلة على لقب "فنانة الشعب الروسي" نظير جهودها الخيرية واسعة النطاق، كما حازت على جائزة الدولة لعام 2021 وجائزة "النسر الذهبي" عامي 2006 و2014، وغيرها من الجوائز الفنية والميداليات والأوسمة العديدة.

وحول عرض هذا العمل قال سالم الغيثي، مدير تلفزيون الشارقة: "تحمل الأعمال التلفزيونية المقتبسة عن روايات وأعمال أدبية قيمة مضاعفة لأنها تقدّم لوحة بصريّة لجماليات النصّ والحكاية، وتسهم في رفد المشاهد بأبعاد ثقافية من بلدان مختلفة، لهذا حرصنا في الهيئة وانسجاماً مع رؤيتها لنقل المحتوى الإعلامي الهادف، على تقديم هذه الرواية بشكل مختلف وتعريف المشاهد المحلي والعربي على خصوصية الدراما الروسيّة المرتكزة على إرث ضخم من المرويات والأدبيات التي شكّلت بحدّ ذاتها مادة خصبة للأعمال التلفزيونية والسينمائية".

وتابع مدير تلفزيون الشارقة: "هذه هي المرّة الأولى التي تعرض فيها شاشة تلفزيون الشارقة أعمالاً أجنبية مقتبسة عن روايات، انسجاماً مع الجهود الثقافية التي تقودها الإمارة عربياً وعالمياً، إذ إن تقديم مثل هذه الأعمال للمشاهد الإماراتي والعربي يسهم في تعريفه على ثقافة الشعوب وتاريخها وخصوصيتها التي لم نكن لنعرف عنها لولا وجود جهود منتظمة ترجمتها ونقلتها لنا".

من جانبه قال عادل حبيب المدير التنفيذي لشركة أوركس لايف: "نحن سعداء باختيار تلفزيون الشارقة لهذا العمل المميز والذي أثبت نجاحه عالميًا ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا ساحقًا على الصعيد العربي، خاصةً أنه سيتم عرضه على شاشة مميزة وعملاقة مثل قناة الشارقة تحرص على انتقاء أفضل الأعمال العالمية لتقديمها للجمهور العربي من خلال أضخم الشاشات العربية، مثل مسلسل (زليخة تفتح عينيها)".

ومن بين الجوائز التي حصلت عليها رواية "زليخة تفتح عينيه"، جائزة الكتاب الكبير، وجائزة ياسينا بوليانا، وجائزة كتاب العام، وجائزة القراء، كما تم ترجمتها إلى 18 لغة، وقد تم تحويلها إلى العديد من الأعمال الفنية من مسرح وتلفزيون وأخيرًا تم دبلجتها إلى العربية.

