ناصر القصبي في مسرحية "الذيب في القليب" على MBC1

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دبي: يطلّ نجم الكوميديا السعودية ناصر القصبي، ضمن مسرحية "الذيب في القليب" على MBC1. عُرضت المسرحية لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، وشهدت عودة القصبي إلى الخشبة بعد نحو ثلاثة عقود من الزمن، وهي من تأليف الكاتب خلف الحربي وإخراج محمد راشد الحملي، ومن إنتاج "مجموعة MBC" بالتعاون مع "الهيئة العامة للترفيه".

العمل المسرحي الذي استمر شهراً كاملاً، وحقق حضوراً جماهيرياً حاشداً، يصل اليوم إلى الشاشة الصغيرة، في عمل يعتمد كوميديا الموقف، ويضم إلى القصبي كل من حبيب الحبيب، عبد الإله السناني، راشد الشمراني، ريماس منصور، عبد المجيد الرهيدي، علي الحميدي، عبد الله المزيني، عبد المحسن الشمري، زيد السويداء، هبة الحسين وآخرين.



وقال ناصر القصبي: "عودتي إلى المسرح تزامنت مع عودة المسرح الجماهيري وسط تحول في المملكة وتطور في مختلف مجالات الحياة"، مثنياً على ما قدمته هيئة الترفيه وتقدمه من خلال موسم الرياض "الذي حوّل العاصمة السعودية إلى مزار سياحي، ليس على مستوى مناطق المملكة فحسب إنما على مستوى الخليج عموماً، فقد غيرت هذه الفعاليات العظيمة إيجاباً من ملامح الشارع السعودي". وأشار القصبي إلى اطمئنانه لوجود الكاتب والصديق خلف الحربي خلف كتابة نص هذا العمل، مشيراً إلى أن "وجوده يشعرني بالأمان".

من جانبه، أكد الكاتب خلف الحربي أن "المسرحية تعتمد على كوميديا الموقف بمشاركة نجوم كبار لهم تجاربهم المشهودة في الحركة الفنية السعودية، ولا شك أن هذا الحضور المسرحي بصورته الجماهيرية ومن خلال موسم الرياض، نعتبره حدثاً مهماً في تاريخ الحركة الفنية والمسرحية السعودية". ولفت إلى أن "المسرحية ومثيلاتها ستوجد صلة مباشرة بين العمل المسرحي والجمهور، بحيث تتحول إلى نشاط ثقافي وترفيهي قادر على الاستمرار بإمكاناته الإبداعية والفنية". واختتم قائلاً: "المسرحية لا تقدم أجوبة بقدر ما تشارك في طرح الأسئلة الملحّة ضمن قالب كوميدي".

أما حبيب الحبيب، فأعرب عن سعادته بأن يكون أحد المشاركين في مسرحية تضم كوكبة من الأسماء اللامعة في مجال الكوميديا. في وقت، أكد عبدالإله السناني أن عودة المسرح السعودي الكوميدي الجماهيري هو إنجاز وتميز بعد أن غاب زُهاء ٢٥ عاماً.

• تُعرض مسرحية "الذيب في القليب" على MBC1 يوم الجمعة الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.