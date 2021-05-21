النجوم يعايدون ""الخليج 365"" بعيدها العشرين

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"الخليج 365": تحتفل "الخليج 365" اليوم بمرور 20 عاماً على إطلاقها لتكون أول جريدة يومية متكاملة تصدر إلكترونياً دون نسخة ورقية، لتربك بصدورها الإعلام التقليدي الذي فقد حينها القدرة على تحقيق السبق، وتفرض التغيير.

"الخليج 365" لم تكن فقط أول صحيفة إلكترونية تبث الخبر المقروء في فضاء الشبكة العنكبوتية، لكنها كانت كذلك أول إلكترونية تقدم تقارير وتغطيات ومقابلات مصورة، بالإضافة لخدمة "بودكاست"، وبرنامج أخبار فنية إذاعي أسبوعي. حيث حرصت دوماً على تقديم وجبة إخبارية شاملة، متجردة، وحيادية، لم تنحز يوماً لطرف في نزاع، أو تتعدى على خصوصية أحد، غلّبت باستمرار الدقة في تقصي الخبر على السبق المتسرع. فربحت إحترام القارئ.

ومناسبة كهذه لن تمر دون أن يتوجه الإعلاميين والنجوم بتهنئة للموقع الذي أصبح ارتياده من تفاصيل حياتهم اليومية.

سميرة سعيد

عايدت النجمة المغربية "الديفا" سميرة سعيد "الخليج 365" برسالة نصية قالت فيها: "تهاني لإيلاف بعيدها العشرين.. كانت الأولى وأتمنى أن تبقى دائماً السباقة كمنبر يتميز بالمصداقية والرقي في نقل الخبر".

زينة يازجي

الإعلامية المتميزة زينة يازجي خصت "الخليج 365" برسالة نصية قالت فيها: "لإيلاف رائدة الإعلام الالكتروني التي كانت السباقة في هذه الساحة، اتمنى لكل طاقمها ولمؤسسها استمرار العطاء والتفرد.... ".

هبة قواس

هنأت السوبرانو اللبنانية هبة قواس "الخليج 365" في عيدها مستذكرة البدايات وكيف ساهمت "الخليج 365" في تغيير وجه الإعلام العربي.

ألين لحود

الفنانة اللبنانية الين لحود عايدت "الخليج 365" برسالة مصورة عربون شكر لمواكبة الجريدة لمسيرتها الفنية باستمرار.

مهند المرسومي

هنأ الفنان العراقي مهند المرسومي "الخليج 365" برسالة مصورة قال فيها:

مادلين مطر

الفنانة اللبنانية مادلين مطر عايدت "الخليج 365" برسالة صوتية أكدت فيها على ريادة "الخليج 365" ومصداقيتها وبانها لا تزال تخطف نظرها وتتابعها بشكل يومي.